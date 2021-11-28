В Подмосковье скончался чемпион СССР по вольной борьбе Борис Базаев

Осетинский борец, мастер спорта международного класса по вольной борьбе ушёл из жизни 27 ноября в своём доме в коттеджном посёлке Горки-6. Базаев занимался борьбой с 15 лет. Он четыре раза выступал на чемпионате СССР и стал его победителем в 1975 году, а в 1977 и 1978 годах — призёром. Он также был победителем Кубка мира (1975) и трёхкратным победителем международных турниров (1972, 1975, 1976). Кроме того, Борис Базаев работал старшим тренером по вольной борьбе в ЦСКА в Москве, пишет сайт "Осетины".