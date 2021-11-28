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Билан раскрыл, как прошли последние съёмки с Александром Градским

Музыкант отметил, что их отношения с легендарным композитором всегда были как у отца с сыном. Дмитрий искренне верит в то, что его друг ушёл в лучший мир.

28 ноября, 10:19
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CWz9XhUs6nY/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bilanofficial</a></p>

Фото © Instagram/bilanofficial

Известный певец Дима Билан выразил соболезнования в связи со смертью певца и композитора Александра Градского, отметив, что его коллега по шоу "Голос" был гениальным артистом. Кроме того, музыкант поведал о последних съёмках с мэтром.

"На последних съёмках, буквально десять дней назад, Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. Мне тогда было лет 16–17, и он вспоминал меня юного", — написал Билан на своей странице в "Инстаграме".

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По словам артиста, на съёмочной площадке всегда царила насыщенная атмосфера благодаря весёлым рассказам Градского. Билан подчеркнул, что их отношения с легендарным композитором всегда были как у отца с сыном. В заключение трогательного поста исполнитель признался, что искренне верит в то, что Градский ушёл в лучший мир.

"Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!" — добавил Билан.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.


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Неважное состояние композитора и певца заметили ещё во время съёмок телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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