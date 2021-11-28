Коллекторы Сбера описали российских должников с активами за рубежом

Подконтрольное Сберу коллекторское агентство "Активбизнесконсалт" (АБК) составило портреты должников с активами за рубежом. По данным компании, общая стоимость заграничной недвижимости состоятельных граждан РФ, чьи долги пытаются взыскать российские кредиторы, на данный момент составляет не менее одного миллиарда долларов, пишет РБК.

По словам директора по правовым вопросам и GR-агентства Евгении Уткиной, вернуть долги за счёт зарубежных активов в основном пытаются банки и инвестиционные компании, реже — физлица и коллекторские агентства. Она подчеркнула, что речь идёт о задолженностях от 100 миллионов рублей, однако есть и кредиторы с чеком в 10–20 миллионов рублей.





Согласно расчётам АБК, самая большая концентрация имущества россиян, которые не смогли справиться с финансовыми трудностями, наблюдается в Испании, Великобритании, на Кипре и в США. Так, гражданам РФ с испанскими активами в среднем 54 года, четверть таких неплательщиков старше 60 лет. При этом 62% из них являются мужчинами. В компании уточнили, что в Великобритании также больше представителей сильного пола среди должников, но они немного моложе.

Отмечается, что большинство клиентов (87%) из Испании, которых разыскивают коллекторы, состоят в браке и чаще всего предпочитают вкладывать средства в недвижимость. В то же время в британской группе семейных должников насчитали только 51%. Кроме того, у 70% россиян с британскими активами есть второе гражданство, а у 22% — даже третье (для сравнения, в Испании только у 37% таких людей есть второй паспорт). Практически каждый из британских должников (90%) ведёт бизнес в других странах помимо России.