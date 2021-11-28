Активисты "Молодёжки ОНФ" поздравили многодетных и приёмных матерей с праздником. Видео © Пресс-служба "Молодёжки ОНФ"

Активисты "Молодёжки ОНФ" в День матери, который в этом году отмечается в России 28 ноября, навестили приёмные и многодетные семьи, чтобы поздравить женщин с их праздником. Они также испекли пироги и угощают своих подшефных, например пенсионерок, которые по разным причинам отмечают этот день в одиночестве.

"Не все мамы в этот день смогут обнять своих детей и поговорить за праздничным столом. Многих разделяют города, работа, дела. Поэтому участники команды "Молодёжки ОНФ" сегодня стараются подарить внимание всем, кому оказывают регулярную помощь и поддержку. Вместе с тем мы решили поздравить приёмных родителей. Это мамы, для которых чужих детей не бывает. <...> Я хотел бы сказать спасибо таким женщинам и поздравить с праздником всех мам. Желаю вам здоровья и возможности как можно чаще быть рядом с детьми и внуками", — отметил первый зампред Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

Так, например, добровольцы посетили жительницу Тульской области Наталию Сарганову, у которой 45 взрослых детей, 8 несовершеннолетних и 102 внука. Первый приёмный ребёнок у неё появился почти 40 лет назад, а родных детей у Наталии с мужем двое.

"Все дети, а теперь и внуки, живут в моём сердце. Это их большой и самый тёплый дом. Хочется дать каждому из них по максимуму — и любви, и знаний. Мама, неважно, один у неё ребёнок или 40, — это прежде всего любовь. Я поздравляю всех с Днём матери и желаю, чтобы ваши сердца и сердца ваших детей всегда согревало это большое чувство", — сказала Наталия.

Поздравления и сладкие подарки к Дню матери от "Молодёжки ОНФ" получили и постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов в Набережных Челнах. Активисты привезли подшефным пироги, печенье и пончики собственного приготовления.

Кроме того, добровольцы запустили в социальных сетях флешмоб, в рамках которого публикуют видеопоздравления под хештегами #МолодёжкаОНФ #Деньматери.