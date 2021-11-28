В "Сириусе" стартовал финал студенческого конкурса "Твой ход"

В парке наук и искусств "Сириус" в Краснодарском крае стартовал финал первого всероссийского студенческого конкурса "Твой ход", участниками которого стали тысяча учащихся из 76 регионов страны, сообщает пресс-служба мероприятия.

Все финалисты по своему выбору распределились по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья. Отмечается, что в течение трёх дней им предстоит ответить на мегавызовы и спроектировать университет будущего.











По итогам конкурса профессионалы дадут оценку soft-компетенциям студентов, а экспертное жюри в составе партнёров будет наблюдать за их командными решениями и выберет 200 победителей, которые получат премии в размере одного миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

В церемонии открытия участвовали заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль, заместитель президента Российской академии наук Сергей Люлин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и другие почётные гости.

"Конкурс "Твой ход" стал отличной площадкой для самых целеустремлённых и амбициозных студентов нашей страны, предоставив им возможность отточить свои навыки, получить поддержку своих инициатив. А общество "Знание" предоставило много полезной информации и инструментов для реализации студенческих проектов", — сказал Древаль в ходе церемонии.

Следить за финалом, а также посмотреть церемонию открытия можно в группе конкурса в соцсети "ВКонтакте".