Ледовый инструктор Клязьмин назвал главное правило безопасности на катке
Желающим научиться кататься на коньках лучше нанять персонального наставника либо же предпочесть большому катку маленький во дворе.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Чтобы избежать травм и несчастных случаев при отдыхе на катке, следует двигаться по направлению потока и с его скоростью. Об этом рассказал ледовый инструктор Сергей Клязьмин в беседе с "Вечерней Москвой".
"Основное правило безопасности на катке — как на оживлённой автомагистрали: ехать нужно в одном направлении и без превышения скорости. Даже если катаешься хорошо, нужно думать и о других, поэтому на катках "догонялки" запрещены, за этим следят инструкторы", — сообщил специалист.
Желающим научиться кататься на коньках лучше нанять персонального инструктора. Либо же можно начать тренироваться на маленьких дворовых катках, указал эксперт.
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