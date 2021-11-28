Безбилетник прилетел из Гватемалы в США в нише шасси самолёта

В международном аэропорту Майами задержали безбилетного пассажира, который прятался в нише шасси самолёта. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как указали в американской Погранично-таможенной службе, 26-летний молодой человек попытался избежать обнаружения в нише шасси воздушного судна, прибывшего из Гватемалы. Его задержали и направили в больницу для прохождения медицинского осмотра.