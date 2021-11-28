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В Москве девочка-подросток получила тяжёлые травмы, сорвавшись с поручня эскалатора в ТЦ

Всё произошло за 15 минут до полуночи. Девушка была без сопровождения взрослых и решила прокатиться на перилах, тогда и потеряла равновесие.

28 ноября, 09:19

Скриншот © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве девочка-подросток получила тяжёлые травмы после падения с поручня эскалатора. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве госпитализировали с тяжёлыми травмами 17-летнюю девочку после того, как она упала с поручня эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в телеграм-канале. Там же опубликовано видео случая.

Инцидент произошёл в ночь на 28 ноября в торговом центре на проспекте Мира. Девочка-подросток решила прокатиться на поручне эскалатора. На кадрах с камеры наблюдения видно, что следом за ней на перила запрыгнул ещё один человек. Несовершеннолетняя в итоге не смогла удержать равновесие и упала с высоты нескольких метров.

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Какие именно травмы получила школьница, пресс-служба не уточняет. Указано, что проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых владельцами ТЦ услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних.

Ранее Лайф писал, что девочка повредила мозг, упав с горки. 10-летняя школьница находилась в тяжёлом состоянии. Падение было столь неудачным, что самостоятельно подняться она не смогла.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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