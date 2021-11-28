Уролог Страданко указал на риск мужского бесплодия при работе с ноутбуком на коленях

Кандидат медицинских наук, уролог Михаил Страданко в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал мужчин избегать работы с ноутбуком на коленях, поскольку это может привести к бесплодию.

"Доказано: работа с компьютером на коленях и внизу живота есть прямая зависимость с мужским бесплодием. Как минимум для компьютера это тоже неполезно, так как он должен хорошо вентилироваться", — сказал эксперт.

Специалист отметил, что на объёмы спермы также могут влиять количество употребляемой жидкости, длительное половое воздержание и воспаление. Страданко подчеркнул, что в таком случае необходимы консультация врача и анализы.