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Уролог Страданко указал на риск мужского бесплодия при работе с ноутбуком на коленях

Врач отметил, что на объёмы спермы также могут повлиять количество употребляемой жидкости, длительное половое воздержание и воспаление.

28 ноября, 09:06

Фото © Shutterstock

Кандидат медицинских наук, уролог Михаил Страданко в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал мужчин избегать работы с ноутбуком на коленях, поскольку это может привести к бесплодию.

"Доказано: работа с компьютером на коленях и внизу живота есть прямая зависимость с мужским бесплодием. Как минимум для компьютера это тоже неполезно, так как он должен хорошо вентилироваться", — сказал эксперт.

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Специалист отметил, что на объёмы спермы также могут влиять количество употребляемой жидкости, длительное половое воздержание и воспаление. Страданко подчеркнул, что в таком случае необходимы консультация врача и анализы.

Ранее диетолог Антонина Стародубова назвала продукт, снижающий риск рака кишечника. Помимо растительных жиров в этих плодах содержатся полезные пищевые волокна, благоприятно влияющие на здоровье ЖКТ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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