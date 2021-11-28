Давид Тухманов сокрушён известием о смерти Александра Градского

Советский и российский композитор Давид Тухманов заявил, что совершенно сокрушён новостью о смерти Александра Градского. Он назвал известие о кончине коллеги полной неожиданностью. Свои соболезнования пианист выразил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Для меня это полная неожиданность. Я совершенно сокрушён. Вся жизнь прошла как-то вместе, хоть мы в последние годы мало виделись и мало встречались, тем не менее я всегда понимал, что есть такой человек, который для меня очень дорог как друг и как замечательно талантливый человек", — сказал Тухманов.

Народный артист России добавил, что очень скорбит, а также приносит глубокие соболезнования семье и близким Градского.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.