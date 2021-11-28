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Давид Тухманов сокрушён известием о смерти Александра Градского

Несмотря на то что в последнее время встречи происходили намного реже, певец всё равно оставался дорогим другом и просто талантливым человеком, отметил композитор.

28 ноября, 08:58
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Советский и российский композитор Давид Тухманов заявил, что совершенно сокрушён новостью о смерти Александра Градского. Он назвал известие о кончине коллеги полной неожиданностью. Свои соболезнования пианист выразил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

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"Для меня это полная неожиданность. Я совершенно сокрушён. Вся жизнь прошла как-то вместе, хоть мы в последние годы мало виделись и мало встречались, тем не менее я всегда понимал, что есть такой человек, который для меня очень дорог как друг и как замечательно талантливый человек", — сказал Тухманов.

Народный артист России добавил, что очень скорбит, а также приносит глубокие соболезнования семье и близким Градского.

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Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.

Неважное состояние композитора и певца заметили ещё во время съёмок телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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