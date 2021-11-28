Так завещал Александр Борисович: Перед смертью Градский назвал имя победителя 10-го сезона В последнем выпуске один из подопечных Александра Борисовича сумел спеть песню так, как, кроме самого Градского, её не пел никто. 28 ноября, 07:31 7431 7431 Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Александр Борисович Градский ушёл. Ушёл как настоящий артист: шоу должно было продолжаться — и оно продолжалось до последнего. На записи "Голоса" музыканта возили на специальной машине с каталкой. Перед ним стоял вентилятор. Это происходило по его воле, просто никто из продюсеров не смел возразить мэтру, хотя все понимали, что дело плохо. Теперь, когда его с нами нет, последние слова мэтра будут рефреном отдаваться в сердцах зрителей "Голоса", несмотря на то что 10-й, юбилейный, сезон не завершён.

Пробил кресло

Роман Графов. Фото © YouTube / "Голос"

Последними словами в эфире программы, вышедшей в минувшую пятницу, стали наставления его подопечному Роману Графову. На слепых прослушиваниях этот парень спел "О чём задумались, мадам?". Это был прицельный выстрел в спину Градскому, и тот не мог не нажать красную кнопку первым. Остальные члены жюри даже не рыпались. Все понимали, что это "клиент Градского" и бессмысленно было пытаться бороться за него.

Опять мы здесь

Фото © YouTube / "Голос"

30-летний музыкант был счастлив услышать критику Александра Борисовича, это было видно. "Ну что ж, придётся помучить вас, Роман", — сказал Градский. — Я весь ваш!" — ответил Графов и удалился за кулисы абсолютно счастливым человеком, хотя и является востребованным музыкантом, играя в московских мюзиклах. В следующем этапе он исполнял песню "Опять мы здесь" и услышал от наставника слова, которые, возможно, предопределят его судьбу. Он уже победил в каком-то смысле.

Почему я отдаю предпочтение одному исполнителю и оставляю другого? Для Эстер это очень привычная работа, она здорово справилась, для Романа это была очень тяжёлая работа. Он второй человек после меня, который это вообще смог спеть. Графов Роман остаётся Александр Градский Певец, композитор

Градский говорил это, когда уже чувствовал себя очень плохо. Он с трудом держал микрофон, говорил очень тихо, облокотившись на кресло. Впереди должны быть нокауты, но теперь непонятно, кто будет вести подопечных наставника. Будут ли они распределены по другим командам или Юрий Аксюта примет какое-то другое решение? Как бы то ни было, но сам Градский, разумеется, хотел, чтобы шоу продолжалось. И оно должно продолжаться.

Градский умер в больнице, куда его привезли из квартиры в центре Москвы. Он потерял сознание, когда шёл в ванную. Родные не могли привести его в чувство и вызвали скорую. В госпитале врачи сообщили, что это похоже на кровоизлияние в мозг — инсульт. В последние дни музыкант не выходил из дома. Несколько раз ему становилось плохо, и родственники вызывали скорую, но музыкант отказывался от госпитализации. По неподтверждённым данным, недавно Градский переболел коронавирусом и инсульт мог стать его последствием. Ему было 72, но он был удивительно молод. Может быть, это из-за его энергии, может, из-за его собственного голоса, вокала, который ни с чем не спутаешь и который даже в этом возрасте звучал как полвека назад.

Авторы Василий Климов