10-й сезон шоу "Голос" остался без Градского, который попал в реанимацию У наставника возможно кровоизлияние в мозг — родные около часа не могли привести его в сознание. 27 ноября, 09:15 Фото © YouTube / "Голос"

Александра Градского увезли в одну из больниц на машине скорой помощи 26 ноября, после того как он потерял сознание в своей квартире недалеко от Московского Кремля. На протяжении последней недели ему несколько раз вызывали врачей, а до студии, где записывается шоу "Голос", его возил специальный автомобиль с каталкой. По сообщениям некоторых СМИ, Александр Борисович недавно болел коронавирусом и теперь имеет дело с последствиями.

Дело плохо

Фото © YouTube / "Голос"

О том, что 72-летний эстрадный исполнитель болен, Лайф писал сразу после выпуска предыдущих "поединков" на "Голосе". Тогда мы заметили, что наставник выглядит очень нездоровым, с трудом говорит, а напротив его красного кресла установлен вентилятор. Информации, подтверждающей наши опасения, равно как и опровергающей, со стороны представителей телепроекта до сих пор не было. Теперь ясно, что дела обстоят более чем серьёзно.

Постковидные последствия

Фото © YouTube / "Голос"

По данным МК, Александр Градский потерял сознание, когда направлялся в ванную. Более часа его не могли привести в себя и экстренно госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Врачи подозревают инсульт на фоне постковидных последствий. Вероятно, с этим же связаны скачки давления, которые были у Градского на протяжении последних недель. По данным издания, которое ссылается на ближайшее окружение певца, мэтр не вставал с постели все эти дни.

За кадром

Очередной выпуск "Голоса" показали по Первому каналу вчера — всё, как и на предыдущей неделе. По всей видимости, запись "поединков" была сделана, когда наставнику ещё не было настолько плохо, но чувствовал себя он тоже неважно. Также с трудом говорил, читал имена своих подопечных по бумажке, сидел, подперев голову рукой, а напротив стоял всё тот же вентилятор. Это говорит о том, что отснятый материал просто разделили на два выпуска.

Что дальше?

Следующим этапом телепроекта должны стать нокауты. Это особая нагрузка для членов жюри. Они должны будут разбить свои команды на тройки, а после выступлений оставить кого-то одного. О четвертьфинале и финале пока и говорить не приходится — тот самый случай, когда фраза "Поживём — увидим" звучит не для красного словца. Сын Градского Даниил наотрез отказался комментировать состояние отца, сказав, что не может и не хочет говорить о том, что сейчас происходит с его папой.

Ещё в сентябре в СМИ появилась информация о том, что Градский попал в больницу с коронавирусом и поражением 70% лёгких. Тогда она не подтвердилась, и выяснить, вакцинировался ли Александр Борисович, не удалось. Вообще, во всей этой истории — информационный вакуум. Желание продюсеров не нагнетать ситуацию и не отвлекать зрителя от позитивных эмоций — понятно, шоу должно продолжаться. Но одно дело, когда того требует сам Градский, а другое, когда он лежит без сознания.

Авторы Василий Климов