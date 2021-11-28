Умер музыкант Александр Градский

Музыкант, композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Отмечается, что артист ушёл из жизни около 02:00 в больнице.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. Представители композитора тогда информацию никак не прокомментировали.