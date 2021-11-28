Умер музыкант Александр Градский
Ранее народный артист России попал в больницу с подозрением на инсульт.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Музыкант, композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
Отмечается, что артист ушёл из жизни около 02:00 в больнице.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. Представители композитора тогда информацию никак не прокомментировали.
Александр Градский (урождённый Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Он является одним из основоположников русского рока. В 1997 году Градскому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России, а в 1999-м — народного артиста. Градский был трижды женат официально. С 2003 года его фактической супругой была актриса Марина Коташенко. У музыканта осталось четверо детей.
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