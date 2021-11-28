НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер музыкант Александр Градский

Ранее народный артист России попал в больницу с подозрением на инсульт.

28 ноября, 02:44

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Музыкант, композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Отмечается, что артист ушёл из жизни около 02:00 в больнице.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. Представители композитора тогда информацию никак не прокомментировали.

10-й сезон шоу "Голос" остался без Градского, который попал в реанимацию

10-й сезон шоу "Голос" остался без Градского, который попал в реанимацию

Александр Градский (урождённый Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Он является одним из основоположников русского рока. В 1997 году Градскому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России, а в 1999-м — народного артиста. Градский был трижды женат официально. С 2003 года его фактической супругой была актриса Марина Коташенко. У музыканта осталось четверо детей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1