Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт

Певец, композитор и поэт Александр Градский экстренно госпитализирован, точная причина не сообщается. По данным Пятого канала, музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков.

"Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь", — сообщил источник.

По данным телеканала, бригада скорой помощи незамедлительно доставила музыканта в больницу, где ему, предварительно, поставили диагноз "инсульт". Представители 72-летнего композитора информацию пока никак не прокомментировали.