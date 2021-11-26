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Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт

Представители 72-летнего композитора ситуацию пока никак не прокомментировали.

26 ноября, 15:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/aborgradsky/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aborgradsky</a></p>

Фото © Instagram / aborgradsky

Певец, композитор и поэт Александр Градский экстренно госпитализирован, точная причина не сообщается. По данным Пятого канала, музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков.

"Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь", — сообщил источник.

По данным телеканала, бригада скорой помощи незамедлительно доставила музыканта в больницу, где ему, предварительно, поставили диагноз "инсульт". Представители 72-летнего композитора информацию пока никак не прокомментировали.

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Ранее Лайф писал, что Градскому стало плохо на "Голосе", но все делали вид, что так и надо. Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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