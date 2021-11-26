Путин отметил заинтересованность Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе

Баку и Ереван заинтересованы в нормализации обстановки на границе, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

"Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе", — отметил Путин.

Также Путин напомнил, что у России, Азербайджана и Армении очень глубокие исторические связи и "не хотелось бы, чтобы они разрушались".