Путин отметил заинтересованность Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе
Он также указал на готовность сторон к развитию ситуации в позитивном ключе.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Баку и Ереван заинтересованы в нормализации обстановки на границе, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.
"Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе", — отметил Путин.
Также Путин напомнил, что у России, Азербайджана и Армении очень глубокие исторические связи и "не хотелось бы, чтобы они разрушались".
Напомним, что в Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева. Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они проводятся по инициативе России. В ходе встречи особое внимание уделят теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также обсудят недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе.
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