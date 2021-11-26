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Путин отметил заинтересованность Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе

Он также указал на готовность сторон к развитию ситуации в позитивном ключе.

26 ноября, 15:46
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Баку и Ереван заинтересованы в нормализации обстановки на границе, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

"Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе", — отметил Путин.

Также Путин напомнил, что у России, Азербайджана и Армении очень глубокие исторические связи и "не хотелось бы, чтобы они разрушались".

Напомним, что в Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева. Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они проводятся по инициативе России. В ходе встречи особое внимание уделят теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также обсудят недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе.

Алиев заявил о готовности Азербайджана к делимитации границы с Арменией

Алиев заявил о готовности Азербайджана к делимитации границы с Арменией

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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