В Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева
Российский лидер рассказал о том, что изменилось в Нагорном Карабахе с подписания в прошлом году соглашения.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / Пресс-служба МИД РФ
Президент России Владимир Путин в Сочи начал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры планируют обсудить шаги по укреплению стабильности в Нагорном Карабахе, а также возможности восстановления экономических и транспортных связей.
"За это время сделано немало, к сожалению, не все вопросы урегулированы. Знаю об инцидентах на границе трагических. Когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения — это вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. В том числе для этого мы и собрались, чтобы избежать подобного в будущем", — заявил Владимир Путин.
При этом российский лидер отметил, что за год сделано немало, боевых действий нет, а 53 тысячи беженцев вернулись к местам проживания.
"Создаются условия для будущей нормальной мирной жизни, вот что важно", — добавил президент.
Ранее в Сочи прошла двусторонняя встреча Путина и Алиева. Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проводятся по инициативе РФ.
Комментариев: 0