В Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

Президент России Владимир Путин в Сочи начал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры планируют обсудить шаги по укреплению стабильности в Нагорном Карабахе, а также возможности восстановления экономических и транспортных связей.

"За это время сделано немало, к сожалению, не все вопросы урегулированы. Знаю об инцидентах на границе трагических. Когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения — это вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. В том числе для этого мы и собрались, чтобы избежать подобного в будущем", — заявил Владимир Путин.

При этом российский лидер отметил, что за год сделано немало, боевых действий нет, а 53 тысячи беженцев вернулись к местам проживания.

"Создаются условия для будущей нормальной мирной жизни, вот что важно", — добавил президент.