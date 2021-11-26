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В Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

Российский лидер рассказал о том, что изменилось в Нагорном Карабахе с подписания в прошлом году соглашения.

26 ноября, 13:50
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / Пресс-служба МИД РФ

Президент России Владимир Путин в Сочи начал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры планируют обсудить шаги по укреплению стабильности в Нагорном Карабахе, а также возможности восстановления экономических и транспортных связей.

"За это время сделано немало, к сожалению, не все вопросы урегулированы. Знаю об инцидентах на границе трагических. Когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения — это вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. В том числе для этого мы и собрались, чтобы избежать подобного в будущем", — заявил Владимир Путин.

При этом российский лидер отметил, что за год сделано немало, боевых действий нет, а 53 тысячи беженцев вернулись к местам проживания.

"Создаются условия для будущей нормальной мирной жизни, вот что важно", — добавил президент.

Пашинян ответил на вопрос, признает ли Армения независимость Карабаха

Пашинян ответил на вопрос, признает ли Армения независимость Карабаха

Ранее в Сочи прошла двусторонняя встреча Путина и Алиева. Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проводятся по инициативе РФ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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