В ОП предложили "амнистию" для раскаявшихся покупателей сертификатов о вакцинации

Руководство Общественной палаты России предложило изменить форму предоставления информации, подтверждающей отсутствие у граждан коронавируса, а также "амнистировать" тех, кто купил сертификат о вакцинации и теперь хочет привиться по-настоящему. Такие инициативы прозвучали в пятницу на слушаниях по поводу законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

"В нашем обществе, наверное, стоит пользоваться русским языком, вводя новые понятия. Граждан смущают QR-коды. Наверное можно предусмотреть другую форму — справку или сертификат", — прокомментировала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Заместитель секретаря Владислав Гриб в свою очередь внёс ещё одно предложение. Он считает, что было бы правильно, если бы в экстренных ситуациях для поездки на транспорте можно было предъявить ПЦР-тест.