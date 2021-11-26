В ОП предложили "амнистию" для раскаявшихся покупателей сертификатов о вакцинации
Есть и ещё одна инициатива: предусмотреть, чтобы в экстренных ситуациях для поездки на транспорте можно было предъявить ПЦР-тест.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Руководство Общественной палаты России предложило изменить форму предоставления информации, подтверждающей отсутствие у граждан коронавируса, а также "амнистировать" тех, кто купил сертификат о вакцинации и теперь хочет привиться по-настоящему. Такие инициативы прозвучали в пятницу на слушаниях по поводу законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
"В нашем обществе, наверное, стоит пользоваться русским языком, вводя новые понятия. Граждан смущают QR-коды. Наверное можно предусмотреть другую форму — справку или сертификат", — прокомментировала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.
Заместитель секретаря Владислав Гриб в свою очередь внёс ещё одно предложение. Он считает, что было бы правильно, если бы в экстренных ситуациях для поездки на транспорте можно было предъявить ПЦР-тест.
"Предусмотреть экстренные ситуации для поездок на транспорте: смерть или болезнь. Предложение — допускать в таких случаях предъявление ПЦР", — пояснил он.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.
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