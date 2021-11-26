В ОП РФ призвали расширить список мест, куда россияне смогут попасть без QR-кодов
В перечень исключений следует добавить в первую очередь поликлиники, считают там.
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Члены Общественной палаты России предложили расширить перечень мест, в которые будет возможно попасть без QR-кода, если соответствующий закон примут. Об этом сообщила журналистам секретарь ОП РФ Лидия Михеева по итогам слушаний законопроектов о введении QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и переболевших.
"Уже сейчас прозвучало несколько предложений. Первое, самое очевидное, это предложение расширить перечень тех мест, куда человек сможет пойти без применения QR-кода или справки. Это должны быть не только магазины, но и поликлиники, например стоматологические кабинеты. Второе предложение, которое озвучивают общественники, это вопрос о том, как обеспечить сертификатами, QR-кодами людей в сельской местности, труднодоступных местностях", — рассказала Михеева.
Она отметила, что есть мысли о том, что в экстренных ситуациях граждане должны иметь возможность добраться на любом общественном транспорте к своим родным или близким, например в связи с трагическими событиями, а для этого им будет сложно быстро оформить сертификат. То есть в этом случае они должны иметь возможность приобрести билет.
В свою очередь, на слушаниях глава Комиссии ОП по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик предложил, чтобы в данных случаях приобретение билетов происходило на основании отрицательного ПЦР-теста.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.
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