В ОП РФ призвали расширить список мест, куда россияне смогут попасть без QR-кодов

Члены Общественной палаты России предложили расширить перечень мест, в которые будет возможно попасть без QR-кода, если соответствующий закон примут. Об этом сообщила журналистам секретарь ОП РФ Лидия Михеева по итогам слушаний законопроектов о введении QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и переболевших.

"Уже сейчас прозвучало несколько предложений. Первое, самое очевидное, это предложение расширить перечень тех мест, куда человек сможет пойти без применения QR-кода или справки. Это должны быть не только магазины, но и поликлиники, например стоматологические кабинеты. Второе предложение, которое озвучивают общественники, это вопрос о том, как обеспечить сертификатами, QR-кодами людей в сельской местности, труднодоступных местностях", — рассказала Михеева.

Она отметила, что есть мысли о том, что в экстренных ситуациях граждане должны иметь возможность добраться на любом общественном транспорте к своим родным или близким, например в связи с трагическими событиями, а для этого им будет сложно быстро оформить сертификат. То есть в этом случае они должны иметь возможность приобрести билет.