5 тревожных симптомов заедания стресса, от которых необходимо избавиться Как определить психологическую зависимость от еды и остановиться вовремя, рассказали врачи. 26 ноября, 12:19 Фото © Finn Winkler / picture alliance via Getty Image

Если еда в ярких упаковках поднимает настроение, позволяет забыть о переживаниях и становится главным вашим удовольствием в течение дня, пора задуматься о психологической зависимости, считают доктора. Даже если человек несильно прибавил в весе и его метаболический процесс пока ещё можно не выкидывать на помойку, лечиться уже пора.

Эмоциональная зависимость

В восточных культурах даже есть специальное определение для таких людей — кучисабиши — по-японски означает "одинокий рот". Так говорят про тех, кто практически "охотится" за едой не из-за голода, а от скуки или депрессии. Такое сильное желание почувствовать, что жуёшь, оставляет последствия — привычку, когда человек таким образом успокаивается. Особенно популярным это слово стало во время эпидемии коронавируса и вынужденной самоизоляции.

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Главное отличие — в голове, такая зависимость не всегда ярко выражена. Это могут быть не котлеты, колбасы, булочки и сладкое, а, например стаканчик кофе "с собой". Без которого рабочий процесс вы уже не можете представить. Одной из клиенток психолога Николая Фомичева пришлось проходить коррекцию пищевого поведения, чтобы избавиться от кофемании в её самом тяжёлом виде. Девушка запивала напитком стресс, аппетит, любые эмоции, что привело к обезвоживанию организма и упадку сил.

Именно со специфическим голодом связаны предпочтения в еде, когда хочется определённый продукт, то есть происходит зацикливание на солёном, жареном или сладком. Когда же человек просто давно не ел, ему достаточно калорийной пищи.

Плохой сон

— К заеданию добавляется ещё одна проблема человека, переживающего психологический дискомфорт, — отсутствие сна, а увеличение режима бодрствования приводит к ещё большему потреблению пищи, — напоминает эндокринолог и кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

К таким поворотам приводят и различные диеты, когда в погоне за несвойственной генетически стройностью женщины и девушки срываются и начинают глушить тоску и гормональное расстройство едой. Специалисты напоминают, что, как правило, периоды жёстких ограничений приводят к перееданию. Именно поэтому в разных религиях посты регламентированы и снабжены большим количеством вариантов постепенного возвращения к обычной пище.

Короткое время между приёмами пищи

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В случае начинающегося заболевания перерыв между приёмами еды едва достигает двух часов. Наступающее чувство вины при переедании становится навязчивым состоянием, мысли о котором мешают человеку радоваться жизни. Разговоры о собственном весе прорываются за пределы семейного круга или дружеского общения. Это усугубляет депрессию или приближает её. На такое поведение может повлиять и чисто биологический процесс — снижение уровня серотонина и сбой в работе гипоталамуса. Что касается последнего, то при таких нарушениях человек чувствует постоянный голод.

Скоростное поглощение

Врачи отмечают, что люди, которые переедают, поглощают пищу очень быстро. Со стороны может показаться, что перед вами крайне голодный человек. Часто те, кто страдает таким расстройством, делают это в одиночестве, словно стесняясь компании. Большие объёмы пищи приводят к болям в желудке. Это становится своеобразной стоп-системой, а затем человек возвращается к негативу и винит себя за то, что опять столько съел.

Не развлечение, а экстрим

Прекрасно зная о вреде ночных перекусов, больные часто наказывают себя, выбирая наиболее вредные продукты. Потому что те находятся в их индивидуальных списках запретов. — Такое невинное саморазрушение становится "спортом". Поэтому вечерние походы к холодильнику — это двойной экстрим для бичующего себя по утрам человека, — объясняет эндокринолог Анна Гончарова. — В этой ситуации единственный вариант — избавиться от вредных вкусняшек, оставив в холодильнике овощи, фрукты или кефир.

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Компульсивное переедание лечится годами, при правильной работе с психологом хороших результатов можно ожидать уже через год. Даже хирургическое вмешательство не всегда может спасти человека от обжорства. — Например, при бандажировании желудка на него надевают кольцо, которое не пропускает твёрдую пищу, но некоторые пациенты начинают потреблять жидкую. Например, когда вместо салата и супа человек выпивает растаявшее калорийное мороженое, то подобный метод не принесёт успеха, — отмечает эндокринолог Потешкин. Поэтому зависимым от еды людям противопоказаны диеты и строгие ограничения.

Врачи говорят, если человек понимает, что он зависим от еды, и пришёл за помощью, то это уже большой плюс. Если вы хотите заняться спортом, не стоит браться сразу за большие нагрузки, физкультура должна в первую очередь вызывать приятные мысли. Поэтому начинать нужно с чего-то лёгкого и притягательного — игры или новых ощущений.

Положительно подействует переход от алкоголя и кофе на растительный чай. Матчу, зелёного и чёрного чая следует избегать, так как кофеин, содержащийся в них, — одно из самых психоактивных веществ в мире, которое способствует повышению гормона кортизола, вызывающего стресс и аппетит.

Самое главное для человека, решившего отказаться от переедания, — устранить негативную жизненную ситуацию, фактор стресса, который вгоняет его в уныние, будь то неудачный роман, абьюзер из ближайшего окружения или чувство неудовлетворённости собой. Только тогда страх "одинокого рта" будет компенсирован новыми жизненными эмоциями.

Авторы Елена Стафеева