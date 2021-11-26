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Российские вакцины от ковида проверяют на эффективность против новых штаммов

Всемирная организация здравоохранения аккредитовала на мониторинг препаратов всего два российских учреждения.

26 ноября, 12:20
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Ведяшкин Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Ведяшкин Сергей

Специалисты начали проверку российских вакцин на эффективность против новых штаммов коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу Всемирной организации здравоохранения. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", — сказал он.

Напомним, ВОЗ созвала срочную встречу из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за "самого опасного" штамма ковида.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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