Российские вакцины от ковида проверяют на эффективность против новых штаммов
Всемирная организация здравоохранения аккредитовала на мониторинг препаратов всего два российских учреждения.
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Ведяшкин Сергей
Специалисты начали проверку российских вакцин на эффективность против новых штаммов коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу Всемирной организации здравоохранения. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", — сказал он.
Напомним, ВОЗ созвала срочную встречу из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за "самого опасного" штамма ковида.
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