Российские вакцины от ковида проверяют на эффективность против новых штаммов

Специалисты начали проверку российских вакцин на эффективность против новых штаммов коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу Всемирной организации здравоохранения. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", — сказал он.