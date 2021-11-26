В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет
Первую прививку от ковида пенсионерам необходимо сделать до 27 декабря включительно.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Обязательная вакцинация для лиц в возрасте 60 лет и старше введена в Свердловской области решением регионального управления Роспотребнадзора. Официальный документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Постановлением предписывается лицам в возрасте 60 лет и старше сделать первую прививку от ковида до 27 декабря включительно, а второй компонент вакцины — до 27 января 2022 года.
Ранее Лайф писал, что в Ленобласти введут обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Также сделать прививку от ковида предписано студентам старше 18 лет и федеральным госслужащим.
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