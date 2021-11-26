В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

Обязательная вакцинация для лиц в возрасте 60 лет и старше введена в Свердловской области решением регионального управления Роспотребнадзора. Официальный документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Постановлением предписывается лицам в возрасте 60 лет и старше сделать первую прививку от ковида до 27 декабря включительно, а второй компонент вакцины — до 27 января 2022 года.