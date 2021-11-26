НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

Первую прививку от ковида пенсионерам необходимо сделать до 27 декабря включительно.

26 ноября, 11:57
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обязательная вакцинация для лиц в возрасте 60 лет и старше введена в Свердловской области решением регионального управления Роспотребнадзора. Официальный документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Постановлением предписывается лицам в возрасте 60 лет и старше сделать первую прививку от ковида до 27 декабря включительно, а второй компонент вакцины — до 27 января 2022 года.

Ранее Лайф писал, что в Ленобласти введут обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Также сделать прививку от ковида предписано студентам старше 18 лет и федеральным госслужащим.

Обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет ввели в Нижегородской области

Обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет ввели в Нижегородской области

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1