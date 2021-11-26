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Уровень коллективного иммунитета в Москве поднялся до 71%

Также более шести миллионов москвичей привились первым компонентом, а полностью вакцинировалось более 5,5 миллиона жителей столицы.

26 ноября, 11:54
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве достиг 71%. Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, первым компонентом вакцины жители столицы привились более 6,2 миллиона раз.

"По данным на 26 ноября, 6 252 513 — вакцинация первым компонентом, 5 676 308 — полная вакцинация, 71% — коллективный иммунитет", — говорится в сообщении.

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах вакцинировать 80% петербуржцев к 15 января. По словам градоначальника, сейчас показатель коллективного иммунитета в Северной столице составляет 67%.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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