Доктор Мосли назвал простой способ снизить уровень сахара в крови и давление
Всё зависит от гормона стресса — кортизола, который отвечает за эмоциональное состояние человека.
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Британский врач Майкл Мосли заявил, что лечить диабет, снизить уровень сахара в крови и кровяное давление можно одним простым способом — петь.
"Я люблю петь песни за рулём или в душе, и, к счастью, исследования показывают, что пение — хороший способ снизить уровень гормона стресса — кортизола. Что, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови", — сказал он в интервью газете The Daily Express.
По его словам, кортизол увеличивает уровень сахара в крови, превращая белок в глюкозу. Эксперт рассказал, что однажды наблюдал за одной пациенткой с высоким давлением, да таким, что хирурги не рисковали её оперировать. Тогда женщина начала негромко петь, и в течение 20 минут её давление снизилось. Медик убеждён, что если уменьшить систолическое артериальное давление всего на 5 мм рт. ст., то снизится риск развития диабета на 11%.
А ещё Лайф писал об опасностях, которые таит в себе сахарный диабет. В частности, это инфаркт миокарда, инсульт или макулярный отёк глаза, который может привести к потере зрения.
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