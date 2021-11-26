Доктор Мосли назвал простой способ снизить уровень сахара в крови и давление

Британский врач Майкл Мосли заявил, что лечить диабет, снизить уровень сахара в крови и кровяное давление можно одним простым способом — петь.

"Я люблю петь песни за рулём или в душе, и, к счастью, исследования показывают, что пение — хороший способ снизить уровень гормона стресса — кортизола. Что, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови", — сказал он в интервью газете The Daily Express.

По его словам, кортизол увеличивает уровень сахара в крови, превращая белок в глюкозу. Эксперт рассказал, что однажды наблюдал за одной пациенткой с высоким давлением, да таким, что хирурги не рисковали её оперировать. Тогда женщина начала негромко петь, и в течение 20 минут её давление снизилось. Медик убеждён, что если уменьшить систолическое артериальное давление всего на 5 мм рт. ст., то снизится риск развития диабета на 11%.