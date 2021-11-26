На шахте "Листвяжная" могло произойти не менее двух взрывов
По последним данным, трагедия унесла жизни 51 человека, включая пятерых спасателей.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
По предварительным данным, в кузбасской шахте "Листвяжная" произошло не менее двух взрывов. После первого погибли шахтёры, после второго — горноспасатели. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА "Новости".
"Предварительно, всего взрывов метана было два как минимум. Первый привёл к гибели шахтёров, второй — к гибели горноспасателей", — сказал собеседник агентства.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
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