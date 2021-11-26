Сын выжившего на "Листвяжной" спасателя: В субботу я собирался лететь на его похороны

SHOT поговорил с сыном помощника командира взвода горноспасателей Александра Заковряшина, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Потрясённый молодой человек рассказал, что в субботу планировал вылетать на похороны погибшего отца. Чудесное спасение просто не укладывается у него в голове.

"Нам-то сообщили, что он мёртв, в общем-то. Я уже ехать собирался в субботу (на похороны. — Прим. ред.). А тут вон как всё обернулось, ещё в голове не укладывается всё это. Конечно, в шоке сейчас все. Сейчас я маме позвоню", — сказал 26-летний Дмитрий Заковряшин.