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Сын выжившего на "Листвяжной" спасателя: В субботу я собирался лететь на его похороны

История о чудесном спасении пока не укладывается в голове у членов семьи 51-летнего помощника командира взвода горноспасателей Александра Заковряшина.

26 ноября, 09:45

Фото © ТАСС / Максим Киселев

Сын выжившего на "Листвяжной" спасателя: В субботу я собирался лететь на его похороны

Видео © SHOT

SHOT поговорил с сыном помощника командира взвода горноспасателей Александра Заковряшина, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Потрясённый молодой человек рассказал, что в субботу планировал вылетать на похороны погибшего отца. Чудесное спасение просто не укладывается у него в голове.

"Нам-то сообщили, что он мёртв, в общем-то. Я уже ехать собирался в субботу (на похороны. — Прим. ред.). А тут вон как всё обернулось, ещё в голове не укладывается всё это. Конечно, в шоке сейчас все. Сейчас я маме позвоню", — сказал 26-летний Дмитрий Заковряшин.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что в шахте найден один живой человек 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.

Появилось видео со спасателем Заковряшиным, который живым выбрался из шахты "Листвяжная"

Появилось видео со спасателем Заковряшиным, который живым выбрался из шахты "Листвяжная"

В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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