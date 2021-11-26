Сын выжившего на "Листвяжной" спасателя: В субботу я собирался лететь на его похороны
История о чудесном спасении пока не укладывается в голове у членов семьи 51-летнего помощника командира взвода горноспасателей Александра Заковряшина.
Фото © ТАСС / Максим Киселев
Сын выжившего на "Листвяжной" спасателя: В субботу я собирался лететь на его похороны
Видео © SHOT
SHOT поговорил с сыном помощника командира взвода горноспасателей Александра Заковряшина, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Потрясённый молодой человек рассказал, что в субботу планировал вылетать на похороны погибшего отца. Чудесное спасение просто не укладывается у него в голове.
"Нам-то сообщили, что он мёртв, в общем-то. Я уже ехать собирался в субботу (на похороны. — Прим. ред.). А тут вон как всё обернулось, ещё в голове не укладывается всё это. Конечно, в шоке сейчас все. Сейчас я маме позвоню", — сказал 26-летний Дмитрий Заковряшин.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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