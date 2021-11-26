Появилось видео со спасателем Заковряшиным, который живым выбрался из шахты "Листвяжная"

Выжившим оказался 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. В МЧС он служит с 2011 года. На кадрах видно, что мужчине оказали первую помощь прямо в реанимационном автомобиле. При этом сам он в сознании и может разговаривать. Пока о его состоянии ничего не известно.