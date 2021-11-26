Появилось видео со спасателем Заковряшиным, который живым выбрался из шахты "Листвяжная"
Мужчине оказали первую помощь в реанимационном автомобиле. Сам он в этот момент находился в сознании.
Скриншот из видео © LIFE
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе обнаружили живого человека. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео со спасателем, которого обнаружили живым в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
Выжившим оказался 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. В МЧС он служит с 2011 года. На кадрах видно, что мужчине оказали первую помощь прямо в реанимационном автомобиле. При этом сам он в сознании и может разговаривать. Пока о его состоянии ничего не известно.
Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибшими были признаны 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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