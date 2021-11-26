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Выживший в кузбасской шахте "Листвяжная" спасатель сам вышел на поверхность

Мужчину встретили с носилками и экстренно доставили в больницу.

26 ноября, 08:35
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Спасатель, которого ранее нашли живым в кузбасской шахте "Листвяжная", вышел к спасателям сам. Об этом пишет Mash Siberia.

Отмечается, что мужчина находится в сознании. Медики встретили его с носилками и увезли в больницу. Как писал Лайф, выжившим оказался 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин.

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе найден живой человек

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе найден живой человек

Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибшими были признаны 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв метана.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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