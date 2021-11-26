Выживший в кузбасской шахте "Листвяжная" спасатель сам вышел на поверхность

Спасатель, которого ранее нашли живым в кузбасской шахте "Листвяжная", вышел к спасателям сам. Об этом пишет Mash Siberia .

Отмечается, что мужчина находится в сознании. Медики встретили его с носилками и увезли в больницу. Как писал Лайф, выжившим оказался 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин.