Выживший в кузбасской шахте "Листвяжная" спасатель ответил на вопрос о своём состоянии
Александр пропал во время поисковой операции и был признан погибшим, но сегодня сам выбрался на поверхность.
Кадр из видео © телеграм-канал SHOT
Видео © телеграм-канал SHOT
Медики доставили в больницу в городе Ленинске-Кузнецком спасателя Александра Заковряшина, который был найден живым в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Видео с ним публикует SHOT.
Заковряшин в сознании. Он даже смог коротко ответить на вопросы журналистов. На просьбу рассказать о своём состоянии Александр сказал, что чувствует себя хорошо.
Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибшими были признаны 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
Лента новостей
Губернатор Цивилёв рассказал о состоянии выжившего в шахте "Листвяжная" спасателя
сегодня в 09:24
РАПСИ проанализировало ключевые меры по гуманизации правосудия, реализованные в этом году
сегодня в 09:22
"Я сдохну здесь": Под Красноярском раненного медведем охотника спасли спустя месяц благодаря записке
сегодня в 09:17
Комментариев: 0