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Выживший в кузбасской шахте "Листвяжная" спасатель ответил на вопрос о своём состоянии

Александр пропал во время поисковой операции и был признан погибшим, но сегодня сам выбрался на поверхность.

26 ноября, 09:42

Кадр из видео © телеграм-канал SHOT

Видео © телеграм-канал SHOT

Медики доставили в больницу в городе Ленинске-Кузнецком спасателя Александра Заковряшина, который был найден живым в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Видео с ним публикует SHOT.

Заковряшин в сознании. Он даже смог коротко ответить на вопросы журналистов. На просьбу рассказать о своём состоянии Александр сказал, что чувствует себя хорошо.

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе найден живой человек

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе найден живой человек

Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибшими были признаны 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.

Лайф выяснил личность горноспасателя, найденного живым на шахте "Листвяжная"

Лайф выяснил личность горноспасателя, найденного живым на шахте "Листвяжная"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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