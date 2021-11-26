Выживший в кузбасской шахте "Листвяжная" спасатель ответил на вопрос о своём состоянии

Медики доставили в больницу в городе Ленинске-Кузнецком спасателя Александра Заковряшина, который был найден живым в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Видео с ним публикует SHOT .

Заковряшин в сознании. Он даже смог коротко ответить на вопросы журналистов. На просьбу рассказать о своём состоянии Александр сказал, что чувствует себя хорошо.