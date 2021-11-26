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Губернатор Цивилёв рассказал о состоянии выжившего в шахте "Листвяжная" спасателя

По словам врио главы МЧС России, работы на объекте продолжатся, несмотря на существующие риски.

26 ноября, 09:24

Скриншот из видео © Telegram / "Цивилёв. Live"

Губернатор Цивилёв рассказал о состоянии выжившего в шахте "Листвяжная" спасателя. Видео © Telegram / "Цивилёв. Live"

Состояние выжившего спасателя, которого обнаружили на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, оценивается как средней степени тяжести. Об этом журналистам на месте ЧП рассказал губернатор региона Сергей Цивилёв.

"Он в состоянии средней [степени] тяжести, пока она временно установлена. Он на реанимобиле передвигается вместе с врачами в Центр охраны здоровья шахтёров в город Ленинск-Кузнецкий. Там его уже ждут и будут подробно диагностировать", — сказал Цивилёв.

Как добавил врио главы МЧС России Александр Чуприян, спасательные работы на шахте продолжатся, несмотря на существующие риски. Он подчеркнул, что именно благодаря этому свершилось чудо — нашли живым Александра Заковряшина.

Появилось видео со спасателем Заковряшиным, который живым выбрался из шахты "Листвяжная"

Появилось видео со спасателем Заковряшиным, который живым выбрался из шахты "Листвяжная"

Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибшими были признаны 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Сегодня, 26 ноября, один из считавшихся погибшим — 51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин — самостоятельно вышел на поверхность.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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