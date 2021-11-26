Губернатор Цивилёв рассказал о состоянии выжившего в шахте "Листвяжная" спасателя

Состояние выжившего спасателя, которого обнаружили на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, оценивается как средней степени тяжести. Об этом журналистам на месте ЧП рассказал губернатор региона Сергей Цивилёв.

"Он в состоянии средней [степени] тяжести, пока она временно установлена. Он на реанимобиле передвигается вместе с врачами в Центр охраны здоровья шахтёров в город Ленинск-Кузнецкий. Там его уже ждут и будут подробно диагностировать", — сказал Цивилёв.