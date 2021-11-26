РАПСИ проанализировало ключевые меры по гуманизации правосудия, реализованные в этом году

Судебная система России в условиях постпандемической реальности показала себя институтом наиболее мобильным и адаптированным к интересам государства и граждан. К такому выводу пришло РАПСИ, проанализировав ключевые меры по гуманизации правосудия, реализованные в уходящем 2021 году.

Так, оказалось, что за первые шесть месяцев текущего года российские суды прекратили уголовные дела в отношении 23% от числа всех российских подсудимых по соответствующим статьям закона. Но далеко не во всех случаях уголовные дела прекращались за невиновностью: нередко в этом году Фемида назначала обвиняемому судебный штраф. Эта гуманная мера правосудия получает всё большее распространение в отношении осуждённых по нетяжким преступлениям.

Курс на гуманизацию правосудия, отмечает РАПСИ, поддерживают со своей стороны и органы исполнительной власти. В частности, Минюст завершает разработку документа, расширяющего основания для препятствования содержанию в СИЗО. Теперь к ним будут отнесены диагнозы, связанные с беременностью и родами, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ, системы кровообращения и органов дыхания, болезни пищеварения и мочеполовой системы. Кроме того, в запретительный список для СИЗО могут попасть различные виды туберкулёза, эпилепсия, болезнь Паркинсона, лейкоз, лимфома, патологии зрения, новообразования, требующие хирургического вмешательства, паллиативные состояния и другие тяжёлые недуги, несовместимые с условиями содержания под стражей.

Есть тренд, свидетельствующий и о гуманизации правосудия непосредственно по части вынесения приговоров. По данным статистики Судебного департамента Верховного суда, оправдательные приговоры стали чаще выносить коллегии присяжных. В первом полугодии были признаны виновными 434 человека, а 196 человек коллегии назвали невиновными.