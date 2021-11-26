На Сахалине учительница уволилась после появления видео игры на раздевание с учениками

Учительница провела игру на раздевание в сахалинской школе. Видео © телеграм-канал / АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил.

Учительница русского языка и литературы в школе села Пензенского на Сахалине провела игру на раздевание с восьмиклассниками. О незаурядном уроке сообщила мама одного из школьников astv.ru. По её словам, занятие было ещё в октябре. Вскоре видео появилось в соцсетях, и о случившемся узнали и родители.

Отмечается, что таким образом педагог хотела разнообразить классный час для учеников, проведя на нём турнир по "Камень, ножницы, бумага". Согласно правилам этой загадочной игры, дети должны были снять с себя одежду, один из них разделся до трусов. Сейчас СК проводит проверку по факту инцидента.

"В образовательном учреждении провели служебную проверку. Со школьниками, задействованными в игре, работает психолог. С родителями учеников восьмого класса провели собрание, на котором большинство его участников признало поведение педагога недопустимым. На следующий день учитель русского языка и литературы уволилась по собственному желанию", — сообщили в Министерстве образования Сахалинской области.