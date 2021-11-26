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Путин наградил пятерых погибших на "Листвяжной" спасателей и их чудом выжившего коллегу

51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин сегодня самостоятельно вышел на поверхность.

26 ноября, 08:57
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества пятерых спасателей, погибших во время операции на кузбасской шахте "Листвяжная", и их выжившего коллегу Александра Заковряшина. Об этом журналистам сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Президент сегодня подписал указ № 776 о награждении горных спасателей — 6 человек, один из них — найденный живым Александр Анатольевич Заковряшин. Все оставшиеся получили ордена Мужества посмертно", — уточнил Чуприян.

Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибшими были признаны 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Сегодня, 26 ноября, один из считавшихся погибшим — 51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин — самостоятельно вышел на поверхность.

Лайф выяснил личность горноспасателя, найденного живым на шахте "Листвяжная"

Лайф выяснил личность горноспасателя, найденного живым на шахте "Листвяжная"

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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