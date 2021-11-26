Путин наградил пятерых погибших на "Листвяжной" спасателей и их чудом выжившего коллегу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества пятерых спасателей, погибших во время операции на кузбасской шахте "Листвяжная", и их выжившего коллегу Александра Заковряшина. Об этом журналистам сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.