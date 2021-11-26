"Нужно было добежать": Кудряшов рассказал о мыслях упасть и попросить помощи перед автоголом в матче с Хорватией

Прямую путёвку на ЧМ-2022 наши футболисты упустили в Сплите и теперь сыграют в стыковых матчах.

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов рассказал, что перед автоголом в решающем отборочном матче ЧМ-2022 против Хорватии почувствовал спазмы сразу в нескольких мышцах. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

14 ноября сборная России проиграла команде Хорватии на стадионе "Полюд" в Сплите со счётом 0:1. Судьбу встречи на 81-й минуте решил автогол Кудряшова, перед этим эпизодом получившего травму.

"За несколько секунд до гола мяч был на моём фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причём не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать", — заявил Кудряшов.

После игры защитник размышлял над тем, что перед эпизодом с автоголом, возможно, стоило упасть и попросить помощи. При этом тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов убедил его, что он поступил правильно.

"После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: "Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы ещё обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай", — добавил игрок.