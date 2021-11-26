Лукашенко прибыл в лагерь мигрантов у границы с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска Брузги, где размещены беженцы рядом с польской границей.

"Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста. Для них [мигрантов] созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развёрнута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь", — сообщается на сайте главы республики.