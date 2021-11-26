Лукашенко прибыл в лагерь мигрантов у границы с Польшей
Он осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов.
Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска Брузги, где размещены беженцы рядом с польской границей.
"Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста. Для них [мигрантов] созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развёрнута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь", — сообщается на сайте главы республики.
Главу государства сопровождали губернатор Гродненской области Владимир Караник и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Президента встретили его помощник — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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