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Лукашенко прибыл в лагерь мигрантов у границы с Польшей

Он осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов.

26 ноября, 09:02
<p>Фото © Официальный <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Белоруссии</p>

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска Брузги, где размещены беженцы рядом с польской границей.

"Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста. Для них [мигрантов] созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развёрнута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь", — сообщается на сайте главы республики.

Главу государства сопровождали губернатор Гродненской области Владимир Караник и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Президента встретили его помощник — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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