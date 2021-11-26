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В Богучанском районе полицейские совместно со спасательным отрядом МЧС оказали помощь охотнику, получившему травмы после встречи с медведем, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть полиции обратился местный житель с сообщением о том, что в своей охотничьей избе он обнаружил записку от знакомого. Автор сообщил, что на него напал медведь и он получил травмы, из-за которых ему тяжело передвигаться, и добраться до места, где есть сотовая связь, он самостоятельно не может. Кроме того, охотник также попросил помочь ему выбраться из тайги, пояснив, что ждать помощи будет в своей охотничьей избе, которая находится в 170 км от с. Богучаны.

Так, полицейские выехали к месту, указанному в записке, где обнаружили охотника. 58-летний мужчина рассказал, что ставил капканы на соболя, а когда подходил к избе, то из неё вышел медведь. Известно, что медведь, которого напугали собаки, сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение. Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку.

"Саня. На меня напал медведь, поломал немного. Ходить не могу. 4 километра иду 8 часов, до связи не дотяну. Позвони Толяну, пусть вывозит, а то я сдохну здесь. Мне с каждым днём всё хуже становится", — рассказал пострадавший.

Мужчине на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в районный центр. Теперь жизни и здоровью охотника ничего не угрожает.