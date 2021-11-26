Общественная палата Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах
Перед принятием решения там была сделана юридическая экспертиза документов.
Фото © ТАСС / Максим Киселев
Общественная палата Крыма поддержала федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил глава ОП Александр Форманчук.
"Мы официально выразили позицию по этому поводу и поддержали законопроекты. Нами сделана юридическая экспертиза законопроектов, и некоторые замечания чисто юридического плана — не по сути, а по форме, редакционные — мы направили в Общественную палату России", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Комментариев: 0