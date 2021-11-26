Общественная палата Крыма поддержала законопроекты о QR-кодах

Общественная палата Крыма поддержала федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил глава ОП Александр Форманчук.

"Мы официально выразили позицию по этому поводу и поддержали законопроекты. Нами сделана юридическая экспертиза законопроектов, и некоторые замечания чисто юридического плана — не по сути, а по форме, редакционные — мы направили в Общественную палату России", — сказал он в беседе с РИА "Новости".