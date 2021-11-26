Вирусолог Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за "самого опасного" штамма ковида

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов рассказал Лайфу, какие меры стоит предпринять для борьбы с новым штаммом коронавируса B.1.1.529, который уже вызвал опасения у специалистов ВОЗ. Мутация была выявлена в Южной Африке.

"Мутация — это неотъемлемое свойство вируса, его эволюции. Главное — понять, как к нему относятся диагностические системы, то есть ловят ли его. И если нет, то сделать новую, это не так долго. Второе — понять, насколько защищает от этого нового штамма ранее созданный коллективный иммунитет, потому что вакцины сделаны на основе уханьского штамма. Они уже ослабели, и если так пойдёт и дальше, то встанет вопрос о новой вакцине", — предположил эксперт.

Одним из вариантов Жемчугов назвал создание вакцины из белков. Вторым вариантом — по примеру учёных из центра Гамалеи — может быть создание платформы, у которой можно менять состав вакцин: именно вакцинной части, а не носителя, уточнил вирусолог. Он уверен, что это облегчит процесс клинических испытаний и регистрации препарата.

"В ВОЗ же обязаны собраться и решить, что делать дальше в мировом масштабе. Ничего страшного в этом нет. Они должны призвать ему соответствующую квалификацию и в дальнейшем присвоить имя. Будет только греческая буква", — пояснил собеседник Лайфа.