Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области

Матчи 16-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"Российская премьер-лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В тот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погиб 51 человек — 46 шахтёров и пятеро горноспасателей.