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Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области

В результате трагедии погибло 46 шахтёров и пятеро горноспасателей.

26 ноября, 09:43
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Матчи 16-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"Российская премьер-лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В тот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погиб 51 человек — 46 шахтёров и пятеро горноспасателей.

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Центральным в 16-м туре будет матч между лидером первенства — петербургским "Зенитом" — и столичным ЦСКА. Встреча состоится в Москве в воскресенье, 28 ноября. Начало игры — в 20:00 мск.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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