Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области
В результате трагедии погибло 46 шахтёров и пятеро горноспасателей.
Фото © РПЛ
Матчи 16-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
"Российская премьер-лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В тот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погиб 51 человек — 46 шахтёров и пятеро горноспасателей.
Центральным в 16-м туре будет матч между лидером первенства — петербургским "Зенитом" — и столичным ЦСКА. Встреча состоится в Москве в воскресенье, 28 ноября. Начало игры — в 20:00 мск.
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