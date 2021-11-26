Захарова объяснила заявления Запада о планах России "вторгнуться" на Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что риторику США, НАТО и Киева об угрозе Украине со стороны России стоит воспринимать только как провокации с целью создать напряжённость.

"Это абсолютно нормальная, с их точки зрения, стратегия коллективного Запада создавать напряжение, напряжённость путём проведения неких провокативных информационно-политических акций в определённых регионах мира. К этому нужно так и относиться", — сказала она в эфире Первого канала.