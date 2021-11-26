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Захарова объяснила заявления Запада о планах России "вторгнуться" на Украину

Дипломат отметила, что стратегия иностранных коллег направлена на создание напряжения с помощью таких провокаций.

26 ноября, 10:43
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД России</p>

Фото © Официальный сайт МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что риторику США, НАТО и Киева об угрозе Украине со стороны России стоит воспринимать только как провокации с целью создать напряжённость.

"Это абсолютно нормальная, с их точки зрения, стратегия коллективного Запада создавать напряжение, напряжённость путём проведения неких провокативных информационно-политических акций в определённых регионах мира. К этому нужно так и относиться", — сказала она в эфире Первого канала.

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Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в Постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. В Кремле также ответили на обвинения в адрес РФ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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