Захарова объяснила заявления Запада о планах России "вторгнуться" на Украину
Дипломат отметила, что стратегия иностранных коллег направлена на создание напряжения с помощью таких провокаций.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что риторику США, НАТО и Киева об угрозе Украине со стороны России стоит воспринимать только как провокации с целью создать напряжённость.
"Это абсолютно нормальная, с их точки зрения, стратегия коллективного Запада создавать напряжение, напряжённость путём проведения неких провокативных информационно-политических акций в определённых регионах мира. К этому нужно так и относиться", — сказала она в эфире Первого канала.
Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в Постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. В Кремле также ответили на обвинения в адрес РФ.
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