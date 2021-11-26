Зеленскому доложили о готовящемся госперевороте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря.

"Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация, мне кажется, что важная информация. 1–2 декабря", — сказал лидер Незалежной в ходе пресс-конференции в Киеве.

По предоставленным Зеленскому данным, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ахметов. Он утверждает также, что на данный план выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и то, что предприниматель будет в нём участвовать.