В Казани задержали производителя незамерзайки, которой отравилось 15 человек

В Казани следственные органы задержали предполагаемого владельца цеха по производству незамерзайки, которой массово отравилась молодёжь. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами… по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", задержан 26-летний житель города Казани", — говорится в сообщении.

В складском помещении в районе улицы Тихорецкой в Казани был обнаружен незаконный цех по производству незамерзайки, в которую, вопреки действующему законодательству, добавлялся метанол. Предполагаемый владелец цеха отказался давать показания. Также установили личности частного предпринимателя, поставлявшего незамерзайку каршеринговой компании, и продавца этого ядовитого "зелья". В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершённая в крупном размере".