В Казани задержали производителя незамерзайки, которой отравилось 15 человек
Был обнаружен незаконный цех по выпуску этого ядовитого "зелья", в которое, вопреки закону, добавлялся метанол.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В Казани следственные органы задержали предполагаемого владельца цеха по производству незамерзайки, которой массово отравилась молодёжь. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Следственными органами… по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", задержан 26-летний житель города Казани", — говорится в сообщении.
В складском помещении в районе улицы Тихорецкой в Казани был обнаружен незаконный цех по производству незамерзайки, в которую, вопреки действующему законодательству, добавлялся метанол. Предполагаемый владелец цеха отказался давать показания. Также установили личности частного предпринимателя, поставлявшего незамерзайку каршеринговой компании, и продавца этого ядовитого "зелья". В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершённая в крупном размере".
Ранее Лайф писал, что отравившиеся метанолом в Казани перепутали бутыль с алкоголем с незамерзайкой. В результате происшествия было госпитализировано 15 человек. Выяснилось, что накануне праздника один из молодых людей купил через знакомого алкоголь в пятилитровой пластиковой бутылке, которую положил в багажник каршерингового автомобиля, где уже лежала ёмкость с незамерзающей жидкостью. Приехав в коттедж, молодые люди по ошибке достали из машины не ту бутылку. Пострадавшие не заметили ничего подозрительного и выпили незамерзайку.
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