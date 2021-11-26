Захарова: Силовое решение украинского кризиса невозможно
В российском МИДе видят только переговорный путь, который нацелен на то, чтобы стороны услышали друг друга.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Украинский кризис не может быть решён силовым путём — этот конфликт возможно преодолеть только с помощью переговоров. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
"Нет силового варианта решения. Есть только переговорный путь, который нацелен, направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию", — сказала она.
Ранее МИД России сообщил о наступательных действиях Киева в Донбассе. По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевка.
Напомним, что российскому МИД недавно пришлось опубликовать переписку Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Это было сделано, чтобы позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" не подвергались искажению.
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