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Захарова: Силовое решение украинского кризиса невозможно

В российском МИДе видят только переговорный путь, который нацелен на то, чтобы стороны услышали друг друга.

26 ноября, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Украинский кризис не может быть решён силовым путём — этот конфликт возможно преодолеть только с помощью переговоров. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Нет силового варианта решения. Есть только переговорный путь, который нацелен, направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию", — сказала она.

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Ранее МИД России сообщил о наступательных действиях Киева в Донбассе. По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевка.

Напомним, что российскому МИД недавно пришлось опубликовать переписку Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Это было сделано, чтобы позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" не подвергались искажению.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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