Захарова: Силовое решение украинского кризиса невозможно

Украинский кризис не может быть решён силовым путём — этот конфликт возможно преодолеть только с помощью переговоров. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Нет силового варианта решения. Есть только переговорный путь, который нацелен, направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию", — сказала она.

Ранее МИД России сообщил о наступательных действиях Киева в Донбассе. По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевка.