Суд в Москве оставил в силе штрафы на 6 миллионов рублей в отношении Google
Компания привлечена к ответственности по статье о нарушении ограничения доступа к информационным ресурсам, подлежащим ограничению.
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Таганский суд Москвы принял решение оставить в силе административные штрафы на шесть миллионов рублей в отношении компании Google, которая не пожелала удалить запрещённый контент. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Зульфия Гуринчук.
"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 19 августа, которыми Google LLC признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ["Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению"], и которыми на него наложены административные штрафы по трём делам, всего на шесть миллионов рублей", — уточнила представитель суда.
А ранее суд признал законность штрафов "Твиттера" за отказ удалять запрещённый контент. Сумма была немаленькая — штрафы компании составляли пять миллионов рублей.
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