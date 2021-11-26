Суд в Москве оставил в силе штрафы на 6 миллионов рублей в отношении Google

Таганский суд Москвы принял решение оставить в силе административные штрафы на шесть миллионов рублей в отношении компании Google, которая не пожелала удалить запрещённый контент. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Зульфия Гуринчук.

"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 19 августа, которыми Google LLC признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ["Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению"], и которыми на него наложены административные штрафы по трём делам, всего на шесть миллионов рублей", — уточнила представитель суда.