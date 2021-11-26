В Госдуму внесут законопроект о запрете фильмов со сценами насилия

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете показа фильмов со сценами насилия и пропагандой нетрадиционных отношений. Соответствующий документ могут внести в нижнюю палату парламента будущей весной.

"Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации", — пояснила РИА "Новости" глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.