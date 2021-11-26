В Госдуму внесут законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
Как объяснили в нижней палате парламента, такие меры помогут оградить детей от негативного контента.
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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете показа фильмов со сценами насилия и пропагандой нетрадиционных отношений. Соответствующий документ могут внести в нижнюю палату парламента будущей весной.
"Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации", — пояснила РИА "Новости" глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Ранее Лайф сообщал, Роскомнадзор может запретить онлайн-кинотеатрам показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Соответствующие изменения в законодательство уже обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве.
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