Американцы с иронией предупредили Россию о "запретных линиях Байдена" на песке

Читатели американского журнала National Review, комментируя очередную просьбу Киева об увеличении финансовой и технической поддержки со стороны США и НАТО из-за риска "вторжения" России, заявили, что Украине лучше не ждать помощи от Америки в случае войны.

"Учитывая, что творит [президент США Джо] Байден, я бы на месте президента Украины молился бы об американской "помощи" России", — иронично написал пользователь RagnarLothbrok.

Юзер dadbot5000 посоветовал отправить в качестве помощи Украине американских генералов, которые расскажут местным солдатам о расовой теории и гендерном разнообразии. Ещё один пользователь обратился с "очень серьёзным предостережением" к президенту РФ Владимиру Путину.

"Путин, берегись! А то Байден нарисует тебе "запретные линии" на песке", — написал Mdmeldon.

Другие комментаторы призвали "держаться подальше" от происходящего, так как Украина не стоит того, чтобы из-за неё развязывать третью мировую войну. Они отметили также, что Россия якобы угрожает Украине, потому что не желает видеть на своей границе ещё одну страну НАТО, а её вступление в альянс практически гарантирует войну с русскими.