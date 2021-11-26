Американцы с иронией предупредили Россию о "запретных линиях Байдена" на песке
Большинство пользователей посоветовали украинским властям не делать ставку на помощь заокеанских коллег.
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Читатели американского журнала National Review, комментируя очередную просьбу Киева об увеличении финансовой и технической поддержки со стороны США и НАТО из-за риска "вторжения" России, заявили, что Украине лучше не ждать помощи от Америки в случае войны.
"Учитывая, что творит [президент США Джо] Байден, я бы на месте президента Украины молился бы об американской "помощи" России", — иронично написал пользователь RagnarLothbrok.
Юзер dadbot5000 посоветовал отправить в качестве помощи Украине американских генералов, которые расскажут местным солдатам о расовой теории и гендерном разнообразии. Ещё один пользователь обратился с "очень серьёзным предостережением" к президенту РФ Владимиру Путину.
"Путин, берегись! А то Байден нарисует тебе "запретные линии" на песке", — написал Mdmeldon.
Другие комментаторы призвали "держаться подальше" от происходящего, так как Украина не стоит того, чтобы из-за неё развязывать третью мировую войну. Они отметили также, что Россия якобы угрожает Украине, потому что не желает видеть на своей границе ещё одну страну НАТО, а её вступление в альянс практически гарантирует войну с русскими.
"Если весь план Киева на случай нападения Москвы сводится к тому, чтобы умолять Вашингтон о военном вмешательстве, то Украине грозит стать ещё одной областью России уже через неделю", — подытожил Tomm, отметив, что других существенных шагов для противостояния украинские власти не предпринимают.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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