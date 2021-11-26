В Челябинске вынесли приговор паре, которая пыталась выдать убийство младенца за похищение
Отца малыша лишили свободы сроком на 9 лет и 11 месяцев, мать отправили в колонию на девять лет.
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Калининский районный суд Челябинска признал виновной семейную пару, которая убила своего семимесячного ребёнка и выбросила его тело в реку Миасс. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. 24-летняя мать и её 29-летний сожитель пытались выдать преступление за похищение.
"С учётом позиции государственного обвинителя судом сожителю подсудимой назначено наказание в виде девяти лет и одиннадцати месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине — девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в октябре 2020 года родители обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что ребёнка якобы похитили. Тело малыша позднее было обнаружено в реке. В ходе расследования выяснилось, что мать и отец до смерти избили малютку и попытались скрыть преступление, выбросив тело. Им предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Ранее жительница Самары бросила мёртвую четырёхлетнюю дочку на съёмной квартире и исчезла. Рядом с телом малышки была обнаружена записка, в которой мать ребёнка утверждает, что у неё "нет сил выкручиваться". Более того, женщина уверяет, что её самой тоже уже нет в живых.
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