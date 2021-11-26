В Челябинске вынесли приговор паре, которая пыталась выдать убийство младенца за похищение

Калининский районный суд Челябинска признал виновной семейную пару, которая убила своего семимесячного ребёнка и выбросила его тело в реку Миасс. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. 24-летняя мать и её 29-летний сожитель пытались выдать преступление за похищение.

"С учётом позиции государственного обвинителя судом сожителю подсудимой назначено наказание в виде девяти лет и одиннадцати месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине — девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в октябре 2020 года родители обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что ребёнка якобы похитили. Тело малыша позднее было обнаружено в реке. В ходе расследования выяснилось, что мать и отец до смерти избили малютку и попытались скрыть преступление, выбросив тело. Им предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".