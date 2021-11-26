"До сих пор не верю": Родные погибшего в "Листвяжной" 27-летнего шахтёра узнали о трагедии из Интернета
Они начали проверять страшные новости и узнали, что на объекте действительно погибли люди.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Один из умерших, 27-летний шахтёр Сергей Фондеранцев, перевёлся на шахту "Листвяжная" всего месяц назад, рассказала его сестра в беседе с kp.ru.
По словам женщины, родные не знали даже ещё ничего о его коллегах, поскольку он только-только начал работать. О трагедии ей и другим родственникам Сергея стало известно из Интернета.
"Мне позвонила жена брата и спросила: "Это правда?" Я тут же начала звонить и узнавать. Как оказалось, правда. Мы тут же поехали на место. Сначала туда никого не пускали, а потом, когда было точно ясно, кто остался в шахте, то родственников запустили на территорию и вывесили списки. До сих пор не верю в то, что брат погиб", — рассказала родственница.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
Комментариев: 0