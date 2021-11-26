По словам женщины, родные не знали даже ещё ничего о его коллегах, поскольку он только-только начал работать. О трагедии ей и другим родственникам Сергея стало известно из Интернета.

"Мне позвонила жена брата и спросила: "Это правда?" Я тут же начала звонить и узнавать. Как оказалось, правда. Мы тут же поехали на место. Сначала туда никого не пускали, а потом, когда было точно ясно, кто остался в шахте, то родственников запустили на территорию и вывесили списки. До сих пор не верю в то, что брат погиб", — рассказала родственница.