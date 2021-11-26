В Лаборатории Касперского предупредили об опасности открыток в WhatsApp

Поздравительные открытки в WhatsApp могут представлять угрозу для смартфона и даже лишить пользователя аккаунта в мессенджере. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказали специалисты Лаборатории Касперского.

"Сама картинка вряд ли может нести угрозу. Но если вместе с картинкой-файлом в описании будет текстовое сообщение с ссылкой, то это уже повод быть внимательнее", — предупредил эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Галов.

Специалист объяснил, что нередко злоумышленники прикрепляют к открыткам файлы со специальным названием. В нём может быть указан формат, характерный для картинок, однако на деле оказывается, что это исполняемые файлы, в которых может скрываться в том числе и троян. Например, ABC.jpeg.exe. Невнимательный пользователь видит привычный формат Jpeg, но в результате запускает программу с вирусом. Галов добавил, что такая угроза не носит массовый характер и чаще всего направлена на конкретного юзера, чтобы завладеть его аккаунтом в мессенджере.