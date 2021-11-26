Психиатр Поздняков рассказал о том, как распознать депрессию по глазам

Иногда снижение остроты зрения может свидетельствовать о наличии у человека депрессии. Об этом рассказал врач-психиатр, руководитель центра психологической коррекции заболеваний Сергей Поздняков.

"Очень часто при депрессивных состояниях снижается чёткость зрения. Поэтому, если в ходе обследования у офтальмолога вы не нашли каких-то причин, по которым ваше зрение ухудшилось, иногда следует обратиться к психиатру", — сказал он в интервью "Москве 24".

Врач напомнил, что при депрессивных состояниях страдают почти все органы. При депрессии может возникать боль в мышцах. Она может появляться везде. Болят спина, мышцы ног, возникают дрожь и тремор на фоне эмоционального напряжения. Кроме того, по словам Позднякова, практически в 100% случаев возникают нарушения работы сердца. Обычно это проявляется учащением частоты сердечных сокращений, перепадами и подъёмами артериального давления.

Поздняков подытожил, что нужно обращаться к психиатру, который стабилизирует работу нервной системы и исправит ряд соматических нарушений, которые возникают при депрессии.