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Психиатр Поздняков рассказал о том, как распознать депрессию по глазам

При этом медик отметил, что данное состояние влияет почти на все органы человека.

26 ноября, 10:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Иногда снижение остроты зрения может свидетельствовать о наличии у человека депрессии. Об этом рассказал врач-психиатр, руководитель центра психологической коррекции заболеваний Сергей Поздняков.

"Очень часто при депрессивных состояниях снижается чёткость зрения. Поэтому, если в ходе обследования у офтальмолога вы не нашли каких-то причин, по которым ваше зрение ухудшилось, иногда следует обратиться к психиатру", — сказал он в интервью "Москве 24".

Врач напомнил, что при депрессивных состояниях страдают почти все органы. При депрессии может возникать боль в мышцах. Она может появляться везде. Болят спина, мышцы ног, возникают дрожь и тремор на фоне эмоционального напряжения. Кроме того, по словам Позднякова, практически в 100% случаев возникают нарушения работы сердца. Обычно это проявляется учащением частоты сердечных сокращений, перепадами и подъёмами артериального давления.

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Поздняков подытожил, что нужно обращаться к психиатру, который стабилизирует работу нервной системы и исправит ряд соматических нарушений, которые возникают при депрессии.

А ранее Лайф рассказывал, что австралийские учёные связали развитие тревожности и депрессии с сидячим образом жизни. Чтобы этого избежать, специалисты советуют увеличить физическую активность и заниматься спортом, что поспособствует выбросу гормона эндорфина.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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