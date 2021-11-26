Мурашко: Комбинация "Спутника V" и "Спутника лайт" показала 92% эффективности
"Спутник V" был зарегистрирован в России в августе 2020 года, сейчас вакцина одобрена в 71 стране.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником лайт" в комбинации показывают хорошие результаты: защита от коронавируса составляет более 92%. Об этом в ходе заседания российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины "Спутника V" и ревакцинация вакциной "Спутник лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", — сказал он.
Ранее в РФПИ назвали достаточным запас вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в регионах. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся вакцинации в нашей стране.
Комментариев: 0