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Мурашко: Комбинация "Спутника V" и "Спутника лайт" показала 92% эффективности

"Спутник V" был зарегистрирован в России в августе 2020 года, сейчас вакцина одобрена в 71 стране.

26 ноября, 10:21
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником лайт" в комбинации показывают хорошие результаты: защита от коронавируса составляет более 92%. Об этом в ходе заседания российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины "Спутника V" и ревакцинация вакциной "Спутник лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", — сказал он.

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Ранее в РФПИ назвали достаточным запас вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в регионах. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся вакцинации в нашей стране.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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